УЗ втрачає кредитний рейтинг через борги перед "Сбербанком"

За оцінкою УЗ, єдиним фактором для зниження рейтингу стало наближення в умовах терміну погашення частини кредиту на користь АТ "Сбербанк" - 30 травня поточного року.

"Як відомо фінансовому ринку і агентству, "Укрзалізниця" працює над кількома варіантами рефінансування зазначеного боргу і, безсумнівно, не допустить виникнення ситуації невиконання зобов'язань за запозиченнями", - сказано в повідомленні.

Згідно з офіційними звітами, чистий збиток УЗ за підсумками 2020 року склав майже 11,9 млрд грн. При цьому фінансові зобов'язання компанії в 2020 році зросли більш ніж на 1 млрд грн - до 58,3 млрд грн.

