УЗ втрачає кредитний рейтинг через борги перед "Сбербанком"
Міжнародне кредитне агентство Standard & Poors знизило кредитний рейтинг акціонерної компанії" Укрзалізниця "(УЗ) з рівня "B-" до рівня "CCC".
Про це повідомила прес-служба УЗ.
За оцінкою УЗ, єдиним фактором для зниження рейтингу стало наближення в умовах терміну погашення частини кредиту на користь АТ "Сбербанк" - 30 травня поточного року.
"Як відомо фінансовому ринку і агентству, "Укрзалізниця" працює над кількома варіантами рефінансування зазначеного боргу і, безсумнівно, не допустить виникнення ситуації невиконання зобов'язань за запозиченнями", - сказано в повідомленні.
Згідно з офіційними звітами, чистий збиток УЗ за підсумками 2020 року склав майже 11,9 млрд грн. При цьому фінансові зобов'язання компанії в 2020 році зросли більш ніж на 1 млрд грн - до 58,3 млрд грн.
Нагадаємо, операцію з реструктуризації боргу на суму близько $200 млн, що підлягає погашенню, УЗ завершила в кінці липня 2020 року. Займався цим Іван Юрик, який зараз знову займає крісло голови правління компанії.
Тоді було реструктуризовано тіло кредиту, але не процентна ставка: вона залишилася на рівні 12% річних, що в 2 рази вище середньої по ринку на той період часу (6%). Через це УЗ щорічно переплачує російському банку близько 360 млн грн.