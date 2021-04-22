ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЗ втрачає кредитний рейтинг через борги перед "Сбербанком"

Новость на русском → Києва, Четвер 22 квітня 2021 15:56
УЗ втрачає кредитний рейтинг через борги перед "Сбербанком" Фото: "Укрзалізниця" втрачає кредитний рейтинг (facebook.com/airportboryspil)
Автор: РБК-Україна

Міжнародне кредитне агентство Standard & Poors знизило кредитний рейтинг акціонерної компанії" Укрзалізниця "(УЗ) з рівня "B-" до рівня "CCC".

Про це повідомила прес-служба УЗ.

За оцінкою УЗ, єдиним фактором для зниження рейтингу стало наближення в умовах терміну погашення частини кредиту на користь АТ "Сбербанк" - 30 травня поточного року.

"Як відомо фінансовому ринку і агентству, "Укрзалізниця" працює над кількома варіантами рефінансування зазначеного боргу і, безсумнівно, не допустить виникнення ситуації невиконання зобов'язань за запозиченнями", - сказано в повідомленні.

Згідно з офіційними звітами, чистий збиток УЗ за підсумками 2020 року склав майже 11,9 млрд грн. При цьому фінансові зобов'язання компанії в 2020 році зросли більш ніж на 1 млрд грн - до 58,3 млрд грн.

Нагадаємо, операцію з реструктуризації боргу на суму близько $200 млн, що підлягає погашенню, УЗ завершила в кінці липня 2020 року. Займався цим Іван Юрик, який зараз знову займає крісло голови правління компанії.

Тоді було реструктуризовано тіло кредиту, але не процентна ставка: вона залишилася на рівні 12% річних, що в 2 рази вище середньої по ринку на той період часу (6%). Через це УЗ щорічно переплачує російському банку близько 360 млн грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Фінанси Укрзалізниця долг Сбербанк России
NEWS
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше