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УЗ теряет кредитный рейтинг из-за долгов перед "Сбербанком"

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 15:56
УЗ теряет кредитный рейтинг из-за долгов перед "Сбербанком" Фото: "Укрзализныця" теряет кредитный рейтигн (facebook.com/airportboryspil)
Автор: РБК-Украина

Международное кредитное агентство Standard & Poors снизило кредитный рейтинг акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) с уровня "B-" до уровня "CCC".

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

По оценке УЗ, единственным фактором для снижения рейтинга стало приближение в коронавирусных условиях срока погашения части кредита в пользу АО "Сбербанк" - 30 мая текущего года.

"Как известно финансовому рынку и агентству, "Укрзализныця" работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и, несомненно, не допустит возникновения ситуации невыполнения обязательств по заимствованиям", - сказано в сообщении.

Согласно официальным отчетам, чистый убыток УЗ по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн. При этом финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн - до 58,3 млрд грн.

Напомним, сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению, УЗ завершила в конце июля 2020 года. Занимался этим Иван Юрик, который сейчас снова занимает кресло главы правления компании.

Тогда было реструктуризировано тело кредита, но не процентная ставка: она осталась на уровне 12% годовых, что в 2 раза выше средней по рынку на тот период времени (6%). Из-за этого УЗ ежегодно переплачивает российскому банку около 360 млн грн.

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