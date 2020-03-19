УЗ скоротила кількість поїздів для евакуації українців з Польщі

Для евакуації українців з Польщі через пандемію коронавірусу "Укрзалізниця" 20 березня відправить не чотири, а три потяги. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що 20 березня 2020 "Укрзалізниця" відправить потяги класу "Інтерсіті+" для вивезення громадян України з Перемишля, які не можуть самостійно перетнути кордон через закриття польського кордону.

Таким чином, 20 березня з Перемишля до Києва вирушать поїзди:

№715 / 716 - 706/705 (відправлення о 15:45, прибуття до Києва о 00:46 21 березня)

№709 / 710 (відправлення о 10:18, прибуття в Київ о 19:26)

№705 / 706 - 716/715 (відправлення о 13:10, прибуття до Києва о 22:17)

До Перемишля поїзди вирушать без пасажирів, квитки на поїзд вже можна придбати через онлайн-систему.

Нагадаємо, вчора посол України в Польщі Андрій Дещиця опублікував графік спецпоїздів з Польщі на 20 березня. Передбачалося, що їх буде чотири, орієнтовна вартість квитка на поїзд становить 700 гривень за "другий клас" і 1000 гривень за "перший клас".

Раніше також стало відомо, що евакуація українців з Кіпру запланована на 20 березня.