УЗ знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп

"Укрзалізниця" знизила вартість попереднього бронювання квитків. Тепер туристичні групи зможуть забронювати їх більш ніж в два рази дешевше.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, передає прес-служба компанії.

За його словами, розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом залишається одним з пріоритетів компанії.

"Ми переконані, що в умовах пандемії COVID-19 залізниця - найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості поїздів як для туристів, так і для туристичного бізнесу", - зазначив Жмак.

Він також підкреслив, що першими кроками в цьому напрямку є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень з 200 до 80 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзализныця" призначила додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята.

У той же час міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не виключає, що в разі локдауна на зимові свята заборонять міжміські пасажирські перевезення, в тому числі залізничні.