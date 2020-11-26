УЗ снизила стоимость бронирования билетов для туристических групп

"Укрзализныця" снизила стоимость предварительного бронирования билетов. Теперь туристические группы смогут забронировать их более чем в два раза дешевле.

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает пресс-служба компании.

По его словам, развитие внутреннего туризма железнодорожным транспортом остается одним из приоритетов компании.

"Мы убеждены, что в условиях пандемии COVID-19 железная дорога - самый безопасный вид транспорта, поэтому мы работаем над увеличением привлекательности поездов как для туристов, так и для туристического бизнеса", - отметил Жмак.

Он также подчеркнул, что первыми шагами в этом направлении является снижение стоимости услуги предварительного бронирования билетов для групповых заказов с 200 до 80 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает, что в случае локдауна на зимние праздники запретят междугородние пассажирские перевозки, в том числе железнодорожные.