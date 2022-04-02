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УЗ сьогодні здійснить п’ять евакуаційних рейсів із Краматорська: список

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Краматорськ, Субота 02 квітня 2022 09:04
УЗ сьогодні здійснить п’ять евакуаційних рейсів із Краматорська: список Фото: УЗ сьогодні здійснить п’ять евакуаційних рейсів із Краматорська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 квітня "Укрзалізниця" вчергове оголосила про здійснення евакуаційних рейсів з Краматорська. Таких буде щонайменше п'ять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Поїзд №142 Слов'янськ - Львів уже поспішає довезти до безпеки ще 1075 біженців з Донбасу, яким ми бажаємо легкої подорожі та теплої зустрічі. А тим часом 873 біженці з Рубіжного, Кремінної, Лисичанська та Сєвєродонецька вже у повній безпеці у Львові або продовжують свою подорож далі", - йдеться в повідомленні.

Список евакуаційних рейсів із Краматорська

На сьогодні в УЗ підтвердили мінімум 5 рейсів із Краматорська, а саме:

  • до Ужгорода о 10:00;
  • до Львова о 13:00;
  • до Хмельницького о 15:30;
  • до Львова о 16:00;
  • до Одеси о 18:00.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 2 квітня, в тому числі і на міжнародні рейси.

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Укрзалізниця Краматорськ евакуація
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