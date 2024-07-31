УЗ с завтрашнего дня увеличит количество женских купе: список рейсов

"Укрзалізниця" расширит количество поездов с женскими купе. Завтра, 1 августа, они станут доступны на четырех рейсах дальнего следования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрзализныци".

С 1 августа женские купе появятся на следующих рейсах:

№ 1/2 Харьков - Ивано-Франковск.

№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев - Рахов.

"Также на поезда с женскими купе доступен мониторинг билетов с автовыкупом - этот механизм дает возможность выхватить билеты из системы для пассажира автоматически, как только кто-то из других пассажиров, например, вернет свой билет", - пишет УЗ.

В УЗ также напомнили, что посадка в женские купе доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Среди других рейсов, в которых доступны женские купе:

№15/16 Харьков - Ясиня;

№17/18 Харьков - Ужгород;

№26/236 Одесса - Ясиня;

№3/4 Запорожье - Ужгород;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№29/30 Киев - Ужгород;

№81/82 Киев - Ужгород; №81/82 Киев - Ужгород;

№75/76 Киев - Кривой Рог.

"Приобретение билетов в женские купе доступно исключительно в приложении "Укрзализныци", где такие места имеют соответствующую отметку. Желаем нашим пассажиркам приятных путешествий и исключительно хороших впечатлений от поездок», - отмечает УЗ.

Женские купе

В мае 2023 года на сайте Кабинета министров Украины появилась петиция, которая предлагала ввести отдельные вагоны для женщин в поездах "Укрзализныци". После этого глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк обратилась к УЗ с инициативой по реализации пилотного проекта с женскими купе.

В июне того же года было объявлено о запуске первых женских купе на четырех направлениях: Киев - Ужгород, Днепр - Трускавец, Киев - Кривой Рог, Харьков - Ясиня.