RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В УЗ рассказали, что делать, если не успели на поезд из-за воздушной тревоги

Фото: в УЗ рассказали, что делать, если не успели на поезд из-за воздушной тревоги (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы, не успевшие на поезда из-за воздушной тревоги 2 января, смогут сесть на другие рейсы тех же направлений в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Пассажирам, которые не успели на поезда из-за длительной воздушной тревоги по разным регионам, проводники и стюарды Укрзализныци допустят вас на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток", - говорится в сообщении.

При этом в УЗ помогут найти свободные места на таких рейсах, для этого нужно связаться с онлайн-поддержкой в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), приложении или по телефону 0 800 503 111.

Кроме того, пассажирские, эвакуационные, медицинские и другие поезда Укрзализныци, включая Kyiv City Express и Dnipro City Express, во время воздушной тревоги курсируют по графику.

"Посадка и высадка осуществляется через подземные переходы при их наличии, ожидания рейсов обязательно в укрытиях", - напомнили железнодорожники.

Обстрел Украины 2 января

Российские войска рано утром 2 января запустили по Украине ракеты, в том числе "Кинжалы". Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяпотягивоздушная тревога