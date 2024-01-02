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В УЗ розповіли, що робити, якщо не встигли на потяг через повітряну тривогу

Фото: у УЗ розповіли, що робити, якщо не встигли на потяг через повітряну тривогу (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Українці, які не встигли на потяги через повітряну тривогу 2 січня, зможуть сісти на інші рейси тих же напрямків протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Пасажирам, які не встигли на потяги через тривалу повітряну тривогу по різних регіонах, що провідники та стюарди Укрзалізниці допустять вас на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби", - йдеться в повідомленні.

При цьому в УЗ допоможуть знайти вільні місця на таких рейсах, для цього треба зв'язатися з онлайн-підтримкою у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), застосунку або телефоном 0 800 503 111.

Крім того, пасажирські, евакуаційні, медичні та інші поїзди Укрзалізниці, включно з Kyiv City Express та Dnipro City Express, під час повітряної тривоги курсують за графіком. 

"Посадка та висадка здійснюється через підземні переходи за їх наявності, очікування на рейси обов'язково в укриттях", - нагадали залізничники.

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