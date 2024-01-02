В УЗ розповіли, що робити, якщо не встигли на потяг через повітряну тривогу

"Пасажирам, які не встигли на потяги через тривалу повітряну тривогу по різних регіонах, що провідники та стюарди Укрзалізниці допустять вас на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби", - йдеться в повідомленні.

При цьому в УЗ допоможуть знайти вільні місця на таких рейсах, для цього треба зв'язатися з онлайн-підтримкою у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), застосунку або телефоном 0 800 503 111.

Крім того, пасажирські, евакуаційні, медичні та інші поїзди Укрзалізниці, включно з Kyiv City Express та Dnipro City Express, під час повітряної тривоги курсують за графіком.

"Посадка та висадка здійснюється через підземні переходи за їх наявності, очікування на рейси обов'язково в укриттях", - нагадали залізничники.

Обстріл України 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети, зокрема "Кинджали". Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають й в інших регіонах. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.