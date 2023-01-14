В УЗ рассказали, есть ли задержки поездов из-за атаки России

"Посадка и высадка продолжаются из-за подземных переходов", - говорится в сообщении.

В УЗ рассказали, что Рождественский экспресс отправится на Киев-Сказочный в течение часа после отбоя воздушной тревоги, но не позже 14:00.

"То есть рейс состоится сегодня в случае отбоя до 13:00 включительно. В противном случае приглашаем всех сегодняшних пассажиров с теми же билетами (без обмена в кассе!) на резервный рейс завтра в 10:00", - сообщили в УЗ.

В свою очередь, Киевская кольцевая электричка не останавливает движение во время воздушной тревоги и курсирует четко по расписанию.