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В УЗ розповіли, чи є затримки потягів через атаку Росії

Фото: потяги йдуть за графіком 14 січня в Україні попри атаку (facebook_com_ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Усі потяги "Укрзалізниці" продовжують рух за графіком, суттєвих затримок через ворожу атаку наразі не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Посадка та висадка тривають через підземні переходи", - йдеться в повідомленні.

В УЗ розповіли, що Різдвяний експрес вирушить на Київ-Казковий протягом години після відбою повітряної тривоги, але не пізніше 14:00.

"Тобто рейс відбудеться сьогодні в разі відбою до 13:00 включно. В іншому разі запрошуємо всіх сьогоднішніх пасажирів із тими ж квитками (без обміну в касі!) на резервний рейс завтра о 10:00", - повідомили в УЗ.

Своєю чергою, Київська кільцева електричка не спиняє рух під час повітряної тривоги і курсує чітко за розкладом.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон, який курсуватиме з 20 січня.

До того ж "Укрзалізниця" внесла зміни в маршрут низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя. Також було змінено розклад руху декількох із них.

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Укрзалізниця