В УЗ розповіли, чи є затримки потягів через атаку Росії

"Посадка та висадка тривають через підземні переходи", - йдеться в повідомленні.

В УЗ розповіли, що Різдвяний експрес вирушить на Київ-Казковий протягом години після відбою повітряної тривоги, але не пізніше 14:00.

"Тобто рейс відбудеться сьогодні в разі відбою до 13:00 включно. В іншому разі запрошуємо всіх сьогоднішніх пасажирів із тими ж квитками (без обміну в касі!) на резервний рейс завтра о 10:00", - повідомили в УЗ.

Своєю чергою, Київська кільцева електричка не спиняє рух під час повітряної тривоги і курсує чітко за розкладом.