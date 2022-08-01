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УЗ розширює київський City Express: куди поїдуть електрички

Фото: проект Kyiv City Express розширюється (t.me/kyiv_city_express)
Автор: Юлія Бойко

"Укрзалізниця" призначила додаткову електричку з Києва до Ніжина (Чернігівська область). Вона буде ходити по буднях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту Kyiv City Express.

Повідомляється, що з 3 серпня поїде електричка №7062 сполученням Святошино - Ніжин, яка курсуватиме по буднях. Відправлення зі станції Святошино - о 20:00, Прибуття на станцію Ніжин - о 22:52.

З 4 серпня теж по буднях поїде приміський поїзд №7061 сполученням Ніжин - Дарниця. Відправлення зі станції Ніжин - о 5:00, Прибуття на станцію Дарниця - о 6:59.

Крім того, вносяться зміни до розкладу електрички №6909 Ніжин - Київ-Волинський. Вона відправлятиметься зі станції Ніжин о 4:40 і прибуватиме на станцію Київ-Волинський о 7:38.

З розкладом електропоїздів можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці", а також на інформаційних дошках вокзалів і станцій. Придбати квитки можна в касах станцій і в чат-боті.

Нагадаємо, проект Kyiv City Express запустили 15 березня 2021 року. В його рамках приміська залізниця інтегрується з міською транспортною системою.

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КиївУкрзалізниця