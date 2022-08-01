УЗ расширяет киевский City Express: куда поедут электрички

"Укрзализныця" назначила дополнительную электричку из Киева в Нежин (Черниговская область). Она будет ходить по будним дням.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта Kyiv City Express.
Сообщается, что с 3 августа поедет электричка №7062 сообщением Святошино - Нежин, которая будет курсировать по будням. Отправка со станции Святошино - в 20:00, прибытие на станцию Нежин - в 22:52.
С 4 августа тоже по будням поедет пригородный поезд №7061 сообщением Нежин - Дарница. Отправка со станции Нежин - в 5:00, прибытие на станцию Дарница - в 6:59.
Кроме того, вносятся изменения в расписание электрички №6909 Нежин - Киев-Волынский. Она будет отправляться со станции Нежин в 4:40 и прибывать на станцию Киев-Волынский в 7:38.
С расписанием электропоездов можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци", а также на информационных досках вокзалов и станций. Приобрести билеты можно в кассах станций и в чат-боте.
Напомним, проект Kyiv City Express запустили 15 марта 2021 года. В его рамках пригородная железная дорога интегрируется с городской транспортной системой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.