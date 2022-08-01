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УЗ расширяет киевский City Express: куда поедут электрички

Фото: проект Kyiv City Express расширяется (t.me/kyiv_city_express)
Автор: Юлия Бойко

"Укрзализныця" назначила дополнительную электричку из Киева в Нежин (Черниговская область). Она будет ходить по будним дням.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта Kyiv City Express.

Сообщается, что с 3 августа поедет электричка №7062 сообщением Святошино - Нежин, которая будет курсировать по будням. Отправка со станции Святошино - в 20:00, прибытие на станцию Нежин - в 22:52.

С 4 августа тоже по будням поедет пригородный поезд №7061 сообщением Нежин - Дарница. Отправка со станции Нежин - в 5:00, прибытие на станцию Дарница - в 6:59.

Кроме того, вносятся изменения в расписание электрички №6909 Нежин - Киев-Волынский. Она будет отправляться со станции Нежин в 4:40 и прибывать на станцию ​​Киев-Волынский в 7:38.

С расписанием электропоездов можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци", а также на информационных досках вокзалов и станций. Приобрести билеты можно в кассах станций и в чат-боте.

Напомним, проект Kyiv City Express запустили 15 марта 2021 года. В его рамках пригородная железная дорога интегрируется с городской транспортной системой.

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КиевУкрзализныця