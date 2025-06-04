УЗ провалила работу с основными клиентами из-за ценообразования и срывов доставок, - опрос

Среди грузовладельцев провели опрос, целью которого было показать, насколько они довольны сотрудничеством с Укрзализныцей. Результаты неутешительны: индекс лояльности клиентов (Net Promoter Score), который показывает приверженность потребителей услуг к компании, составляет лишь 27%. А индекс готовности рекомендовать - вообще отрицательный, то есть большее количество респондентов не рекомендует сотрудничество с компанией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GMK Center .

Наибольшими проблемами грузовладельцев при железнодорожных перевозках является негибкость ценообразования, несвоевременность и недоступность информирования о событиях с вагоном/грузом, недоступность информации о дислокации вагонов, и несоблюдение установленных сроков доставки грузов.

Хуже всего грузоотправители ожидаемо относятся к тарифной политике УЗ: за гибкость ценообразования и соответствие тарифа рыночным условиям она получила 4,6 баллов из 10. Своевременность и доступность информирования о событиях с грузами при перевозке оценили в 5,2 балла, а соблюдение установленных сроков доставки грузов перевозчиком - в 5,6 баллов.

Выше всего клиенты оценили удобство работы в информационных системах УЗ - 7,2 балла, и удобство оформления перевозочных и сопутствующих документов в процессе перевозки - 7,6 баллов.

Общая оценка уровня удовлетворенности качеством услуг (Customer Effort Score) "Укрзализныци" составляет 6 баллов. Опрос железнодорожных грузоотправителей был проведен с 6 по 14 мая 2025 года.