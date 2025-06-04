УЗ провалила работу с основными клиентами из-за ценообразования и срывов доставок, - опрос
Среди грузовладельцев провели опрос, целью которого было показать, насколько они довольны сотрудничеством с Укрзализныцей. Результаты неутешительны: индекс лояльности клиентов (Net Promoter Score), который показывает приверженность потребителей услуг к компании, составляет лишь 27%. А индекс готовности рекомендовать - вообще отрицательный, то есть большее количество респондентов не рекомендует сотрудничество с компанией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.
Наибольшими проблемами грузовладельцев при железнодорожных перевозках является негибкость ценообразования, несвоевременность и недоступность информирования о событиях с вагоном/грузом, недоступность информации о дислокации вагонов, и несоблюдение установленных сроков доставки грузов.
Хуже всего грузоотправители ожидаемо относятся к тарифной политике УЗ: за гибкость ценообразования и соответствие тарифа рыночным условиям она получила 4,6 баллов из 10. Своевременность и доступность информирования о событиях с грузами при перевозке оценили в 5,2 балла, а соблюдение установленных сроков доставки грузов перевозчиком - в 5,6 баллов.
Выше всего клиенты оценили удобство работы в информационных системах УЗ - 7,2 балла, и удобство оформления перевозочных и сопутствующих документов в процессе перевозки - 7,6 баллов.
Общая оценка уровня удовлетворенности качеством услуг (Customer Effort Score) "Укрзализныци" составляет 6 баллов. Опрос железнодорожных грузоотправителей был проведен с 6 по 14 мая 2025 года.
Повышение грузовых тарифов УЗ
Напомним, ранее УЗ предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.
В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что Укрзализныця должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.
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