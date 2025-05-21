Если тарифы на грузовые перевозки вырастут, УЗ потеряет еще больше грузовой базы, - эксперт

В случае повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, на чем настаивает "Укрзализныця", экономика потеряет десятки миллиардов, а сама компания - грузовую базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center .

Поэтому, вместо повышения тарифов, УЗ следует сосредоточиться на оптимизации убыточных направлений - прежде всего на пассажирских перевозках и содержании малодеятельной инфраструктуры.

"Какими будут потери государства и всей украинской экономики (в случае повышения тарифа УЗ - Ред.) в виде снижения ВВП, сокращения поступлений валютной выручки и налогов, пока рассчитать трудно, но это будут десятки миллиардов гривен. В случае закрытия сокращения или полного прекращения производства под угрозой окажутся тысячи рабочих мест", - сказано в исследовании.

В таком случае можно ожидать ухудшения социально-экономической ситуации в регионах, что особенно касается прифронтовых областей, где размещено значительное количество крупных грузоотправителей, многие из которых одновременно являются градообразующими предприятиями.

"Если использовать медицинскую терминологию, то индексация тарифов на 37% - это тромб. Если он сорвется, то пациента (украинскую экономику) уже практически невозможно будет откачать. Лично я считаю, что такие намерения "Укрзализныци" - это продуманная диверсия, хаотичная попытка где-то найти дополнительные средства без каких-либо других изменений - развития дополнительных услуг, ведения эффективной работы госпредприятия и др.", - отметил Константин Салий, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов.

Негативные последствия затронут и непосредственно "Укрзализныцю", поскольку грузовладельцы будут вынуждены переходить на альтернативные виды транспорта, из-за чего госперевозчик будет терять грузовую базу, что негативно скажется на доходах самой "Укрзализныци" и существенно ухудшит текущее финансовое положение.

Собственно, "Укрзализныця" начала ее терять уже в прошлом году. Во II полугодии 2024 года по сравнению с первой половиной общий объем грузовых перевозок УЗ сократился на 6,2% или 5,6 млн т, размер экспортных перевозок - на 10,8% или 4,9 млн т.

"Вместо повышения тарифов, которое усилит финансовое давление на бизнес и приведет к сокращению объемов перевозок, важно сосредоточиться на поддержке экспорта. Недопущение роста логистических расходов позволит удержать грузы на железной дороге, сохранить валютные поступления в бюджет и будет способствовать экономической стабильности", - считают в Европейской Бизнес Ассоциации.

Именно поэтому компания должна искать другие варианты улучшения финансового состояния: уменьшать убыточность и искать бюджетные компенсаторы для пассажирских перевозок, работать над оптимизацией, в частности, малодеятельной инфраструктуры, потому что действующая модель кросс-субсидирования исчерпала себя и требует коренного реформирования.

Ежегодные непокрытые убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок составляют 20+ млрд грн, а расходы на содержание малодеятельной инфраструктуры - примерно 16 млрд грн в год.

"Важно отметить, что на пути к членству в ЕС Украина будет вынуждена принять европейскую модель в сфере транспорта. В соответствии с Директивой 2014/34/ЕС убытки от пассажирских перевозок не могут перекрываться за счет доходов от грузовых перевозок. А значит, государство будет вынуждено искать определенные источники покрытия убытков от пассажирских перевозок и, вероятно, "Укрзализныце" не придется каждый год существенно увеличивать тарифы на грузовые перевозки", - отмечают аналитики.