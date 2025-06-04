УЗ провалила роботу з основними клієнтами через ціноутворення та зриви доставок, - опитування

Серед вантажовласників провели опитування, яке мало на меті показати, наскільки вони задоволені співпрацею з Укрзалізницею. Результаті невтішні: індекс лояльності клієнтів (Net Promoter Score), який показує прихильність споживачів послуг до компанії, складає лише 27%. А індекс готовності рекомендувати – взагалі негативний, тобто більша кількість респондентів не рекомендує співпрацю з компанією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на GMK Center .

Найбільшими проблемами вантажовласників під час залізничних перевезень є негнучкість ціноутворення, несвоєчасність і недоступність інформування про події з вагоном/вантажем, недоступність інформації про дислокацію вагонів, та недотримання встановлених термінів доставки вантажів.

Найгірше вантажовідправники очікувано ставляться до тарифної політики УЗ: за гнучкість ціноутворення та відповідність тарифу ринковим умовам вона отримала 4,6 балів з 10. Своєчасність і доступність інформування про події з вантажами під час перевезення оцінили в 5,2 бали, а дотримання встановлених термінів доставки вантажів перевізником - в 5,6 балів.

Найвище клієнти оцінили зручність роботи в інформаційних системах УЗ – 7,2 бали, та зручність оформлення перевізних та супутніх документів у процесі перевезення - 7,6 балів.

Загальна оцінка рівня задоволеності якістю послуг (Customer Effort Score) "Укрзалізниці" складає 6 балів. Опитування залізничних вантажовідправників було проведено з 6 по 14 травня 2025 року.