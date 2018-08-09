"Укрзалізниця" розділить поїзда на три класи

Поїзди планують розділити на класи - комфорт, стандарт та економ

"Укрзалізниця" до кінця літа поділить поїзда на класи - комфорт, стандарт та економ. Про це в інтерв'ю Depo.ua розповів начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Олександр Красноштан.

За його словами, "Укрзалізниця" зараз знаходиться на фінальній стадії узгодження змін з Міністерством інфраструктури.

"Зараз ми знаходимося на фінальній стадії узгодження змін з Мінінфраструктури. Ідея в тому, що якщо пасажир купує квиток на поїзд класу комфорт, він отримає новий вагон (термін служби до 10 років), біотуалети, кондиціонер і т. д. Це буде повний пакет послуг. Ми припускаємо, що в поїздах класу комфорт будуть тільки купе і СВ-вагони. Маршрутна швидкість у таких поїздах буде складати не менше 70 км/год, це буде найбільш зручний час прибуття поїзда", - зазначив Красноштан.

Крім того, у поїздах типу стандарт будуть плацкарти з кондиціонером і біотуалетом. У цих поїздах буде швидкість менше, ніж 70 км/год. В економ-поїздах будуть більш старі вагони, можливо відсутність біотуалету і кондиціонера.

Зазначається, якщо на напрямку курсує один потяг, це буде економ-клас, щоб бути доступним всім категоріям пасажирів. Красноштан заявив, що класовість поїздів будуть готові ввести до кінця літа.

Нагадаємо, раніше керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов розповів РБК-Україна, що компанія продовжує працювати над створенням хабовой моделі пасажирських перевезень, де основними точками повинні стати великі залізничні вузли регіонів.