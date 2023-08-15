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УЗ продлила курсирование "горных шаттлов" со Львова в Карпаты

Фото: УЗ продлила курсирование "горных шаттлов" со Львова в Карпаты (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Иван Носальский

"Укрзализныця" решила продлить курсирование поезда со Львова в Рахов Закарпатской области до 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Facebook.

Как отметили в УЗ, поезд №815/816 Львов - Рахов будет отправляться со Львова с 21 по 30 августа в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:15.

При этом обратно, из Рахова, поезд будет отправляться с 22 по 31 августа в 04:18 и прибывать во Львов в 10:10. 

В компании уточнили, что добраться на отдых в Карпаты удобно с пересадкой могут пассажиры поездов: №743 и №191 Киев - Львов, №79 Днепр - Львов, №21 Харьков - Львов, №111/63 - 64/112 Изюм, Харьков - Львов.

Поезда в Карпаты

Напомним, еще 31 июля "Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов из Киева и Львова в популярные горные локации

Пассажиры уже могут отправиться в Яремче, Ворохту в Ивано-Франковской области и Ясиня (рядом с Драгобратом) на Закарпатье.

 

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УкрзализныцяЛьвовЗакарпатская областьИвано-Франковская область