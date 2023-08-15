УЗ продовжила курсування "гірських шатлів" зі Львова до Карпат

Як зазначили в УЗ, поїзд №815/816 Львів - Рахів відправлятиметься зі Львова з 21 по 30 серпня о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 21:15.

При цьому назад, з Рахова, поїзд вирушатиме з 22 по 31 серпня о 04:18 та прибуватиме до Львова о 10:10.

У компанії уточнили, що дістатися на відпочинок до Карпат зручно з пересадкою можуть пасажири поїздів: №743 та №191 Київ - Львів, №79 Дніпро - Львів, №21 Харків - Львів, №111/63 - 64/112 Ізюм, Харків - Львів.

Поїзди до Карпат

Нагадаємо, ще 31 липня "Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів з Києва та Львова до популярних гірських локацій.

Пасажири вже можуть вирушити до Яремчі, Ворохти в Івано-Франківській області та Ясіні (поруч з Драгобратом) на Закарпаття.