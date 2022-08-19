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"Укрзалізниця" повідомляє про затримку поїздів на харківському напрямку: що сталося

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Харків, П'ятниця 19 серпня 2022 15:39
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку поїздів на харківському напрямку: що сталося Фото: "Укрзалізниця" повідомляє про затримку поїздів на харківському напрямку (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харківській області вантажний потяг зійшов з рейок. У зв'язку з чим кілька пасажирських поїздів затримуються на ділянці Огульці - Ков'яги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця повідомляє про затримки кількох поїздів на ділянці Огульці - Ков'яги у зв'язку зі сходженням вагонів вантажного поїзда", - йдеться в повідомленні.

Затримки станом на 15:00:

  • № 2 Івано-Франківськ - Харків - 35 хвилин;
  • № 45 Харків - Ужгород - 30 хвилин;
  • №723 Харків - Київ - 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у поїздах Укрзалізниці пасажири тепер під час поїздки можуть скоротати час у подорожі за партією в шахи і не тільки. Настільні ігри зараз з'являться на довгих маршрутах, а пізніше додаткова опція від залізничників пошириться і на інші.

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Укрзалізниця
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