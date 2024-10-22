УЗ приостановила продажу всех билетов: что случилось

"Укрзализныця" приостановила продажу всех билетов - как в кассах, так и онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Почему УЗ не продает билеты

В "Укрзализныце" извинились за то, что системы продажи билетов (в кассах и онлайн) УЗ будут временно недоступны с 12:00 вторника, 22 октября.

Уточняется, что такая ситуация сложилась по техническим причинам.

"Должны срочно кое-что перенастроить. Лучшие специалисты уже применили железнодорожную магию, поэтому скоро все будет работать", - подчеркнули в УЗ.

Отмечается, что поезда продолжают курсировать по расписанию, а возвращение системы в строй состоится в ближайшие 30 минут.

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Обновлено 12:50.

Немного позже в УЗ дополнили свою публикацию и сообщили, что "работа систем восстановлена".

"Работаем в штатном режиме. Поезда традиционно курсируют по расписанию. Билеты снова доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов. Спасибо за понимание", - подытожили в компании.

Обновленный пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)