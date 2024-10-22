УЗ приостановила продажу всех билетов: что случилось
"Укрзализныця" приостановила продажу всех билетов - как в кассах, так и онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Почему УЗ не продает билеты
В "Укрзализныце" извинились за то, что системы продажи билетов (в кассах и онлайн) УЗ будут временно недоступны с 12:00 вторника, 22 октября.
Уточняется, что такая ситуация сложилась по техническим причинам.
"Должны срочно кое-что перенастроить. Лучшие специалисты уже применили железнодорожную магию, поэтому скоро все будет работать", - подчеркнули в УЗ.
Отмечается, что поезда продолжают курсировать по расписанию, а возвращение системы в строй состоится в ближайшие 30 минут.
Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Обновлено 12:50.
Немного позже в УЗ дополнили свою публикацию и сообщили, что "работа систем восстановлена".
"Работаем в штатном режиме. Поезда традиционно курсируют по расписанию. Билеты снова доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов. Спасибо за понимание", - подытожили в компании.
Обновленный пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Где можно покупать билеты УЗ
Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.
В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было также запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.
В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.
По словам председателя правления компании Евгения Лященко, обновленный продукт был запущен, в частности, для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт.
"В вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис", - подчеркнул он.
В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.
2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.
Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты у Viber и Telegram.
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