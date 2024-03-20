УЗ назначила временный дополнительный рейс из Киева во Львов: маршрут

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов, который будет курсировать во время пиковых дат в конце марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Билеты будут доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - добавляет УЗ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов на период школьных весенних каникул по наиболее востребованным направлениям.

В частности, "Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги, которая позволит автоматически покупать билеты во время мониторинга.

В том же числе со вчерашнего дня, 18 марта, началась продажа билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.