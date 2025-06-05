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УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Карпаты: график движения

Фото: УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Карпаты (facebook.com/Ukrzaliznytsiа)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за высокого спроса на направление в Карпаты "Укрзализныця" назначили курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев - Ясиня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Расписание курсирования поезда:

  • из Киева 23 и 25 июня отправление в 23:00, прибытие на станцию Ясиня в 14:17 следующего дня;
  • из Ясини 24 и 26 июня отправление в 18:05, прибытие в Киев в 09:18.

Поезд будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту. Поэтому, как отметили в УЗ, это идеальная возможность добраться до гор быстро и комфортно.

Отмечается, что продажа билетов уже открыта. Украинцев призвали планировать путешествие заранее.

"Железнодорожники продолжают прорабатывать возможности назначения дополнительных поездов на остродефицитные направления с учетом имеющегося подвижного состава", - добавили в УЗ.

 

Напомним, недавно в "Укрзализныце" сообщили, что продолжают курсирование дополнительного поезда №284/283 "Ужгород - Киев - Ужгород". Такое решение приняли в связи с началом сезона отпусков и с ростом пассажиропотока.

Также УЗ продлила курсирование популярного поезда "Черновцы - Львов".

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