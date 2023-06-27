УЗ назначила дополнительный поезд "Киев - Львов": график

Укрзализныця назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев - Львов. Таким образом, компания отреагировала на спрос пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"Поезд будет сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе", - говорится в сообщении.

Как будет курсировать поезд?

Поезд будет удобно отправляться из столицы в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05, и прибывать во Львов уже в 14:49. Обратно из Львова поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

Удобен для пересадок пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова

Для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд - удобная пересадочная опция, чтобы добраться до Львова быстро и удобно: в направлении Львова пересесть на поезд №191/192 можно с поездов №79 Днепр - Киев, №38 Запорожье - Киев и №63 Харьков - Киев (время ожидания пересадки не превысит полутора часов во всех случаях).

Так же - в обратном направлении: осуществить пересадку с поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев - Харьков и №80 Киев - Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №248/247 Одесса - Киев, которое начало курсировать с 11 июня. Также "Укрзализныця" недавно сократила количество поездов в Карпаты.

Детальнее о графике поездов УЗ на лето - читайте в материале РБК-Украина.