ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ назначила дополнительный поезд "Киев - Львов": график

Новина українською →
Украина, Вторник 27 июня 2023 13:46
УЗ назначила дополнительный поезд "Киев - Львов": график Фото: УЗ назначила дополнительный поезд "Киев - Львов" (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Укрзализныця назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев - Львов. Таким образом, компания отреагировала на спрос пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Поезд будет сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе", - говорится в сообщении.

Как будет курсировать поезд?

Поезд будет удобно отправляться из столицы в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05, и прибывать во Львов уже в 14:49. Обратно из Львова поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

Удобен для пересадок пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова

Для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд - удобная пересадочная опция, чтобы добраться до Львова быстро и удобно: в направлении Львова пересесть на поезд №191/192 можно с поездов №79 Днепр - Киев, №38 Запорожье - Киев и №63 Харьков - Киев (время ожидания пересадки не превысит полутора часов во всех случаях).

Так же - в обратном направлении: осуществить пересадку с поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев - Харьков и №80 Киев - Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №248/247 Одесса - Киев, которое начало курсировать с 11 июня. Также "Укрзализныця" недавно сократила количество поездов в Карпаты.

Детальнее о графике поездов УЗ на лето - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
В годовщину удара по ТЦ россияне вновь ударили по Кременчугу ракетой Х-22, - Воздушные силы
В годовщину удара по ТЦ россияне вновь ударили по Кременчугу ракетой Х-22, - Воздушные силы
DAILY
Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта
Данила Крамаренко, Юлия Акимова Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта