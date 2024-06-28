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В УЗ допустили, что проблемы со светом могут повлиять на движение поездов в холодную пору

Украина, Пятница 28 июня 2024 18:34
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В УЗ допустили, что проблемы со светом могут повлиять на движение поездов в холодную пору Фото: в УЗ допустили, что проблемы со светом могут повлиять на движение поездов в холодную пору (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Иван Носальский

Проблемы с электроэнергией в Украине могут негативно повлиять на движение поездов в осенне-зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отметили в компании, лимиты на потребление электроэнергии позволяют обеспечить только 75% потребностей УЗ для обеспечения перевозки пассажиров и хозяйственной деятельности.

"По имеющимся прогнозам, с приближением осенне-зимнего периода, усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Также в компании добавили, что такая ситуация со светом повлияет и на предоставлении услуг бытовым потребителям, поскольку УЗ является оператором системы распределения электроэнергии и водоснабжения.

Поэтому было создано отдельную компанию УЗ "Энерго". Она займется генерацией электроэнергии. Она построит в разных регионах Украины газовые электростанции мощностью до 250 МВт. В первую очередь их установят в областных центрах.

Дефицит в энергосистеме

Напомним, в Украине не хватает генерации электроэнергии для того, чтобы покрыть потребление. Сложная ситуация в энергосистеме из-за ударов россиян по энергообъектам.

Поэтому для бытовых потребителей и промышленности ежедневно вводят графики отключений света.

Недавно гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявлял, что ситуация с дефицитом будет сложной еще 6-8 недель. Поэтому свет могут отключать в "серых зонах" графиков.

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Укрзализныця
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