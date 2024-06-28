В УЗ допустили, что проблемы со светом могут повлиять на движение поездов в холодную пору

Проблемы с электроэнергией в Украине могут негативно повлиять на движение поездов в осенне-зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отметили в компании, лимиты на потребление электроэнергии позволяют обеспечить только 75% потребностей УЗ для обеспечения перевозки пассажиров и хозяйственной деятельности.

"По имеющимся прогнозам, с приближением осенне-зимнего периода, усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Также в компании добавили, что такая ситуация со светом повлияет и на предоставлении услуг бытовым потребителям, поскольку УЗ является оператором системы распределения электроэнергии и водоснабжения.

Поэтому было создано отдельную компанию УЗ "Энерго". Она займется генерацией электроэнергии. Она построит в разных регионах Украины газовые электростанции мощностью до 250 МВт. В первую очередь их установят в областных центрах.