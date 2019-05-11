В "Укрзалізниці" виявили розтрату понад 50 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було виявлено розтрату 50,9 млн гривень

Під час позапланової перевірки департаментом внутрішнього аудиту підрозділу "Вагонна дільниця станції Київ - Пасажирський" було виявлено приховування 50,9 млн гривень, які нараховувались як премії, одноразові заохочення та матеріальна допомога окремим працівникам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляться, що під час перевірки були виявлені факти, коли певним працівникам виплачувалась матеріальна допомога на оздоровлення при виході у щорічну відпустку у розмірі двох окладів, а також двічі, тричі на рік.

"Наприклад, керівник цієї вагонної дільниці за своєю заявою безпідставно отримав матеріальної допомоги на оздоровлення в липні 2018 року в розмірі двох окладів — на загальну суму 45100 грн", - розповіли в "Укрзалізниці".

Також у ході перевірки було виявлено факт виділення понад 165 тис. гривень у вигляді премій та заохочень головному бухгалтеру, яка була відсутня в момент виплати й фиктично перебуваючи на лікарняному, у щорічній чи навчальній відпустці.

Також було встановлено, що колишній керівник Вагонної дільниці та головний бухгалтер не контролювали нарахування заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

"Вони своїми усними вказівками змушували своїх підлеглих працівників проводити нарахування коштів без відповідних нормативних документів, оформлених належним чином, а в разі відмови від виконання поставлених ними завдань погрожували звільненням або фізичною розправою", - заявили в "Укрзалізниці".

Вони повідомили, що усі матеріали перевірки будуть передані до правоохоронних органів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заступника гендиректора "Київзеленбуду" підозрюють у привласненні держкоштів. Кошти виділялися на заміну огорожі навколо зеленої зони на одній з вулиць в Шевченківському районі.