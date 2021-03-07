УЗ призупиняє сполучення з Закарпаттям через "червоної" зони карантину

З вівторка, 9 березня, "Укрзалізниця" припиняє висадку, посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області. Регіон потрапив в "червону" зону карантину.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Також тимчасово припинено продаж квитків і на Закарпатті.
Зазначається, що обмеження діятимуть до кінця карантинних заходів.
При цьому в компанії зазначили, що до 8 березня включно пасажири з квитками зможуть виїхати або дістатися до Закарпаття поїздами.
"Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів на прохання Закарпатської ОДА для вивезення 2100 осіб з квитками на час дії карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, УЗ призначила на 8-9 березня 5 спеціальних рейсів з "червоної" зони карантину. Поїзди виконають рейси на прохання Чернівецької та Івано-Франківської областей.
Крім того, Закарпатська область потрапила в "червону" зону карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Додаткові карантинні обмеження почнуть діяти вже 8 березня.
Раніше повідомлялося, що в Україні зараз існує небезпека розширення "червоної" зони карантину. Все більше областей потрапляють в "помаранчеву" зону.