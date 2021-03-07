УЗ призупиняє сполучення з Закарпаттям через "червоної" зони карантину

Також тимчасово припинено продаж квитків і на Закарпатті.

Зазначається, що обмеження діятимуть до кінця карантинних заходів.

При цьому в компанії зазначили, що до 8 березня включно пасажири з квитками зможуть виїхати або дістатися до Закарпаття поїздами.

"Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів на прохання Закарпатської ОДА для вивезення 2100 осіб з квитками на час дії карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.