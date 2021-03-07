UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

УЗ приостанавливает сообщение с Закарпатьем из-за "красной" зоны карантина

Автор: РБК-Украина

Со вторника, 9 марта, "Укрзализныця" приостанавливает высадку, посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области. Регион попал в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Также временно приостановлена продажа билетов из и на Закарпатье.

Отмечается, что ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий.

При этом в компании отметили, что до 8 марта включительно пассажиры с билетами смогут выехать или добраться до Закарпатья поездами.

"Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по просьбе Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантинных ограничений", - говориться в сообщении.

Напомним, УЗ назначила на 8-9 марта 5 специальных рейсов из "красной" зоны карантина. Поезда выполнят рейсы по просьбе Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Кроме того, Закарпатская область попала в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Дополнительные карантинные ограничения начнут действовать уже 8 марта.

Ранее сообщалось, что в Украине сейчас существует опасность расширения "красной" зоны карантина. Все больше областей попадают в "оранжевую" зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкрзализныцяКарантинЗакарпатье
Читайте также
УЗ выполнит пять спецрейсов из "красной" зоны 8-9 марта
Закарпатской ОГА поручили выяснить причины роста случаев COVID, возможны увольнения
Прогноз погоды