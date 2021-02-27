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УЗ припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області 9 березня

Новость на русском → Івано-Франківськ, Субота 27 лютого 2021 09:50
УЗ припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області 9 березня Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з "червоною зоною" адаптивного карантину в Івано-Франківській області вводяться обмеження на залізничне сполучення. Але до 8 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток був куплений до припинення продажу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що згідно з постановою Кабінету міністрів, "Укрзалізниця" з 9 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку і посадку пасажирів в регіоні.

"Наголошуємо, що до 8 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня УЗ призупинила продаж на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. У зв'язку з важкою ситуацією з COVID-19 у регіоні діють обмеження "червоної зони".

На ранок 27 лютого в Україні знову більше 8 000 нових випадків COVID. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатської (621) областях.

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