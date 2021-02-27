УЗ прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области 9 марта
В связи с "красной зоной" адаптивного карантина в Ивано-Франковской области вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. Но до 8 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до приостановки продажи.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".
Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров, "Укрзализныця" с 9 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.
"Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе УЗ приостановила продажу на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. В связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе действуют ограничения "красной зоны".
На утро 27 февраля в Украине снова более 8 000 новых случаев COVID. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.