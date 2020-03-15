УЗ припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення з 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду. Про це глава МІУ написав у своєму Facebook.

Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку.

"Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно рішення уряду, продовжуються. Укрзалізниця постійно вживає заходи з протидії занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та в пунктах обороту", - зазначив Криклій.

За його словами, щогодини проводиться додаткова дезінфекція у місцях найбільшої концентрації пасажирів. Також забезпечено виділення, обладнання і належний стан санітарних тупиків для проведення карантинних заходів на випадок епідемічних ускладнень у поїздах; проведені інструктажі членів поїзних бригад з питань виявлення та профілактики захворювань; на вокзалах облаштовуються приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками інфекції.

Нагадаємо, Російська Федерація і Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною і Молдовою з 17 березня через пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Україні з 17 березня на два тижні закривають пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. У Раді національної безпеки і оборони при цьому зазначили, що для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті.