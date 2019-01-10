УЗ попереджає про можливі проблеми при купівлі квитків онлайн

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Сьогодні на сайті УЗ почнуться технічні роботи

"Укрзалізниця" попереджає про можливі проблеми при купівлі квитків онлайн через проведення технічних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті УЗ.

Як зазначається, технічні работі на сайті УЗ почнуться сьогодні, 10 січня, о 13:05.

"10.01.2019 о 13:05 на сайті почнуться технічні роботи. Щоб уникнути незручностей при оформленні документів під час проведення технічних робіт, просимо вас завершити процедуру оформлення до зазначеного часу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила поїзд №205/206 Покровск - Харків, поїзд почне курсувати з 18 січня.

З Покровська поїзд відправлятиметься о 09:20 і прибуватиме до Харкова о 14:49. Назад він відправлятиметься о 16:35 і прибуватиме в Покровськ о 22:01. Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаївка-Донець, Богуславський, Павлоград-1, Лозова, Краснопавлівка та Лихачове.

Як писало РБК-Україна, в 2019 році "Укрзалізниця" планує в два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення, збільшивши їх на 25,4%.