ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

УЗ попереджає про можливі проблеми при купівлі квитків онлайн

Новини » Інфраструктура    10.01.2019 - 13:03
УЗ попереджає про можливі проблеми при купівлі квитків онлайн
Ілюстративне фото (facebook.comKravtsov.Evg)

Сьогодні на сайті УЗ почнуться технічні роботи

"Укрзалізниця" попереджає про можливі проблеми при купівлі квитків онлайн через проведення технічних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті УЗ.

Як зазначається, технічні работі на сайті УЗ почнуться сьогодні, 10 січня, о 13:05.

"10.01.2019 о 13:05 на сайті почнуться технічні роботи. Щоб уникнути незручностей при оформленні документів під час проведення технічних робіт, просимо вас завершити процедуру оформлення до зазначеного часу", - йдеться у повідомленні.

УЗ попереджає про можливі проблеми при купівлі квитків онлайн

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила поїзд №205/206 Покровск - Харків, поїзд почне курсувати з 18 січня.

З Покровська поїзд відправлятиметься о 09:20 і прибуватиме до Харкова о 14:49. Назад він відправлятиметься о 16:35 і прибуватиме в Покровськ о 22:01. Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаївка-Донець, Богуславський, Павлоград-1, Лозова, Краснопавлівка та Лихачове.

Як писало РБК-Україна, в 2019 році "Укрзалізниця" планує в два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення, збільшивши їх на 25,4%.

Кравцова офіційно призначено головою правління "Укрзалізниці" "Укрзалізниця" призначила новий поїзд сполученням Покровськ-Харків
Новини України Укрзалізницябилеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся