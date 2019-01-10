УЗ предупреждает о возможных проблемах при покупке билетов онлайн

Иллюстративное фото (facebook.comKravtsov.Evg)

Сегодня на сайте УЗ начнутся технические работы

"Укрзализныця" предупреждает о возможных проблемах при покупке билетов онлайн из-за проведения технических работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте УЗ.

Как отмечается, технические работі на сайте УЗ начнутся сегодня, 10 января, в 13:05.

"10.01.2019 в 13:05 на сайте начнутся технические работы. Чтобы избежать неудобств при оформлении документов во время проведения технических работ, просим вас завершить процедуру оформления до указанного времени", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила поезд №205/206 Покровск - Харьков, поезд начнет курсировать с 18 января.

Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году "Укрзализныця" планирует в два этапа повысить тарифы на пассажирские перевозки, увеличив их на 25,4%.