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УЗ должна думать о расширении грузовой базы, а не о повышении тарифов, - ЕВА

Пятница 09 августа 2024 12:40
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УЗ должна думать о расширении грузовой базы, а не о повышении тарифов, - ЕВА Фото: УЗ должна думать о расширении грузовой базы, а не о повышении тарифов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Европейской бизнес-ассоциации прокомментировали планы АО "Укрзализныця" относительно так называемой "гармонизации" тарифов на железнодорожные грузовые перевозки, которая приведет к их повышению, и отметили, что компания должна думать о расширении грузовой базы, а не росте тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

"Прошедший 2023 год "Укрзализныця" завершила с прибылью, в то время как многие предприятия не могут похвастаться таким результатом. Компании стоило бы сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), что значительно выросли за последний период", - отметили в ЕБА.

Также в ассоциации считают, что необходимы изменения в направлении кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, ведь расходы на пассажирские перевозки ежегодно увеличиваются.

"И здесь снова мы упираемся в новый закон о железнодорожном транспорте и отсутствии политической воли по его принятию", - добавили в ЕВА.

Как известно, УЗ заработала за полгода более 3 миллиардов гривен, но на конец года заявила об ожиданиях более 2 миллиардов убытков. Откуда возьмутся ущерб, в компании не объясняют, но заявили, что нужно повышать тариф на грузовые перевозки.

В то же время эксперты убеждены: за убытками, которые ожидают в компании, стоят неэффективное руководство и коррупция, как всегда. К примеру, стоит разобраться, сколько дизеля и куда тратит УЗ – ведь еще недавно удельная норма расхода дизельного топлива в Украине была вдвое больше, чем в Казахстане.

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Укрзализныця
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