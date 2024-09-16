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УЗ сообщает об изменениях в расписании из-за наводнения в Центральной Европе: куда не будут ехать поезда

Фото: Поезда в Европе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате наводнений в Европе отменены некоторые поезда, еще часть изменила направление движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" .

Сегодня поезд по рейсу Вена – Киев – Вена будет курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт.

Маршрут Чоп – Вена с венгерскими вагонами класса Интерсити также сокращен до Будапешта.

Рейсы Прага – Перемышль – Прага будут отправляться с начальных станций по расписанию, а через затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут курсировать автобусы.

Поезд Прага – Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп с опозданием на 2 часа, из Чопа будет курсировать по графику.

В то же время все поезда сообщения Украины с Варшавой, Хелмом, Перемышлем, Кошице, Будапештом и Захони будут курсировать без изменений.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в воскресенье, 15 сентября, Европу охватила непогода: в Австрии выпал снег, необычный для сентября. Снегопады в Нижней Австрии повлекли за собой объявление чрезвычайного положения. В то же время в других регионах страны фиксируются наводнения, и власти готовятся к возможным последствиям. Похожая ситуация наблюдается и в Польше. Несмотря на это, непогода не стала неожиданностью для европейцев – страны заранее готовились к климатическим изменениям, привлекая даже армию.

В Австрии сильные и продолжительные дожди повлекли за собой прорыв двух дамб, что привело к затоплению ряда населенных пунктов. Больше всего пострадала Нижняя Австрия, где в результате наводнений под водой оказались целые села. Ситуация продолжает ухудшаться из-за неблагоприятных погодных условий.

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