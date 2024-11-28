УЗ сообщила о задержке 10 поездов из-за массированных обстрелов: список

По состоянию на 9:30 утра четверга, 28 февраля, из-за массированных вражеских обстрелов задерживаются 10 поездов "Укрзализныци".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
"По всей стране массированные обстрелы, точечные обесточивания, но более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая", - рассказали в компании.
По состоянию на 8 часов утра из-за обесточивания отдельных участков фиксировали задержки немногим более 1 часа для 6 поездов УЗ (там работали резервные тепловозы, набирали ход).
Позже информацию о количестве поездов с задержкой обновили. Согласно ей, отклонение от расписания фиксируют уже для 10 поездов:
Поезда УЗ, следующие с опозданием (инфографика: uz-vezemo.uz.gov.ua)
"Отставание от графика будем постепенно сокращать... Продолжаем движение", - уточнили в "Укрзализныце".
За актуальной информацией УЗ насчет отклонения поездов от расписания можно следить на официальном портале.
Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.
В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.
В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.
В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".
В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.
2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.
Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.
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