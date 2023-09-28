УЗ нужно снизить тарифы на грузовые перевозки, чтобы поддержать промышленность, - эксперт

Государственные монополии, в число которых входит "Укрзализныця", должны придерживаться общей государственной политики и поддерживать работу бизнеса и промышленности, ведь время сейчас очень тяжелое. Одним из таких стимулирующих факторов может стать снижение тарифа на перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"Для поддержки экономики и бизнеса, который еще работает, тарифы УЗ нужно понижать. Предприятия сейчас делают просто невозможные вещи, сохраняя рабочие места, платя людям зарплату и сохраняя производство. И в том числе - пользуясь услугами УЗ. УЗ должна понимать, что повышая тарифы, она убивает те остатки предприятий, которые все еще работают, и в итоге ей самой возить будет нечего", - подчеркнул Каленков.

В то же время он акцентировал на необходимости взвешенной государственной политики, направленной на финансовое оздоровление компании УЗ - в том числе помощи в привлечении средств западных инвесторов.

"Государственная политика должна быть правильной. Нужно просить партнеров выделить средства именно на поддержание УЗ, которая в том числе выполняет военные заказы. И за счет направления денег на УЗ от государства, за счет субсидирования, компания сможет свои тарифы на перевозки понизить. Это позволит предприятиям, которые пользуются услугами зализныци, продолжать работать", - пояснил Каленков.

Напомним, ранее стало известно о намерении "Укрзализныци" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что повышение тарифа на железнодорожные грузовые перевозки приведет к удорожанию себестоимости украинской продукции.