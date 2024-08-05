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В УЗ предупредили об изменениях в графиках из-за обстрелов Полтавской области: список рейсов

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вчерашнего вражеского обстрела инфраструктуры в Полтавской области, ряд поездов "Укрзализныци" (УЗ) продолжают "догонять" график.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Среди рейсов, которые отклоняются от графика: 

  • №104/103 Львов - Краматорск (+5:10);
  • №22/21 Львов - Харьков (+5:10);
  • №2/1 Ивано-Франковск - Харьков (+2:35);
  • №202/201 Ворохта - Харьков (+2:35).

В то же время рейсы 64/63 Львов - Харьков и 112/111 Львов - Изюм ночью вернулись в расписание. 

"Двухгруппный поезд привез в Киев 218 пассажиров в комендантский час, поэтому для них была организована развозка автобусами по городу, при необходимости - возможность ночевки или пересадки на другие рейсы", - рассказывает "Укрзализныця". 

Обстрел Полтавской области

В ночь на 4 августа в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников типа Shahed, а также крылатых ракет. Также стало известно о взрывах в Харькове и в Миргороде Полтавской области. Утром в УЗ заявили об обстреле железнодорожной инфраструктуры в регионе, в результате чего возникла задержка поездов Харьковского направления.

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