ua en ru
Пн, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В УЗ предупредили о возможных задержках поездов в Вену: названы сроки

Понедельник 18 сентября 2023 17:55
UA EN RU
В УЗ предупредили о возможных задержках поездов в Вену: названы сроки Фото: в УЗ предупредили о возможных задержках поездов в Вену (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Иван Носальский

Поезда из Киева и Чопа в Вену могут задерживаться, поскольку Венгрия начала работы по реконструкции железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

Как отметили в компании, ремонтные работы в Венгрии будут проходить в два этапа. Первый этап будет длиться с 18 сентября по 26 октября.

"Возможны задержки поезда №140/149 Захонь - Вена, с которым направляются наши беспересадочные спальные вагоны Киев - Вена и вагон Чоп - Вена: в направлении Вены ожидается 10 минут задержки, а в направлении из Вены - 30 минут", - уточняют в УЗ.

При этом на поезда Мукачево - Будапешт и Чоп - Захонь ремонтные работы влиять не будут.

В УЗ подчеркивают, что в случае прибытия поездов из Венгрии с опозданием компания будет стараться сокращать время задержки, однако сохраняется риск ограничения курсирования спальных вагонов Киев - Вена до станции Будапешт-Келети с последующей пересадкой на интерсити в Вену.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила продажу билетов в Словакию онлайн.

Также мы писали, что часть украинцев имеет право на приобретение билетов на поезда УЗ бесплатно или со скидкой. Все детали - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Венгрия Австрия Будапешт Вена
NEWS
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна