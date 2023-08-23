До начала учебного сезона. "УЗ" увеличила количество поездов на популярные направления

Компания "Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы поездов на популярные направления в период 31 августа и 1, 2 и 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

В четверг, 31 августа, организован дополнительный рейс из Ивано-Франковска в Киев. Отправка будет в 20:40, прибытие в Киев в 06:25. В обратном направлении отправление утром 1 сентября под №191 из Киева в 07:05, прибытие в Ивано-Франковск 17:38.

Также 31 августа из Киева в Харьков отправится поезд №252. Отправление в 13:04, прибытие в Харьков – 20:31. И 1 сентября поезд №274 из Киева в 21:57, прибытие в Харьков 05:31. В обратном направлении отправление из Харькова: 31 августа под №251 в 22:00, прибытие в Киев 05:00 и 1 сентября под №273 из Харькова в 13:36, Киев 21:05.

На направлении Ковеля дополнительный рейс отправится из столицы 1 сентября под №277. Из Киева в 23:53, в Ковель он прибудет в 10:15, а в обратном направлении – отправление 1 сентября из Ковеля под №278 в 11:25, прибытие в Киев 20:05.

В направлении Ужгорода дополнительные рейсы отправятся из Киева 1 сентября под №239 в 21:02, прибытие в Ужгород 13:25. И 3 сентября под №223 из Киева в 16:07, прибытие в Ужгород 08:31. В обратном направлении отправление из Ужгорода 31 августа под №240 в 17:23, прибытие в Киев в 10:39. И 2 сентября под №224 из Ужгорода в 18:29, прибытие в Киев в 10:46.

Как сообщалось, в связи с частыми сбоями в движении поездов в Венгрии компания "Укрзализныця" объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, которые отправились из Вены в воскресенье, 7 мая,опаздывали на 6 часов.

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