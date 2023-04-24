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Не только эвакуационные. УЗ восстанавливает движение поездов до Покровска (дата и расписание)

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Донбасс, Понедельник 24 апреля 2023 16:30
Не только эвакуационные. УЗ восстанавливает движение поездов до Покровска (дата и расписание) Фото: поезда до Покровска Донецкой области начнут курсировать с 28 апреля из Львова и Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С 28 апреля "Укрзализныця" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из города Покровск Донецкой области впервые с начала войны. До этого из города можно было выехать только на эвакуационных поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Раньше оттуда курсировали только эвакуационные поезда. А билеты продавались исключительно на рейсы из Покровска во Львов и Киев и на пригородное сообщение с Днепром", - говорится в сообщении.

С 28 апреля начнут курсировать беспересадочные группы вагонов в состав рейсов:

86/234-233/85 Львов - Покровск - Львов

Отправление из Львова ежедневно в 10:40, прибытие в Покровск в 13:00. Обратный рейс в 14:15 с прибытием в 12:44.

80/234-233/79 Киев - Покровск - Киев

Отправление из столицы ежедневно в 23:05, прибытие в Покровск в 13:00. В обратном направлении поезд отправится в 14:15 и прибудет в 05:54.

Напомним, с 8 апреля между Краматорском и Львовом начал курсировать новый поезд. "УЗ" запустила движение №104/103.

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Укрзализныця Покровск
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