УЗ предупредила о задержке более 20 поездов: список рейсов

"Укрзализныця" продолжает преодолевать последствия масштабных обстрелов врагом энергетической инфраструктуры: движение поездов постепенно стабилизируется. Однако с задержками двигаются 24 рейса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"По состоянию на 21:00 следуют с задержками свыше часа 6 рейсов, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. По графику курсирует 44 поезда", - говорится в сообщении.
Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
"Также готовы к приему рейсов, которые прибудут к главному вокзалу Киева во время комендантского часа. Встретим, напоим горячим чаем и обеспечим трансфер по столице. Транзитным пассажирам подберем удобную пересадку", - добавили в "Укрзализныце".
Напомним, "Укрзализныця" возобновила энергоснабжение на всех главных участках железной дороги. Однако с задержками двигаются более 40 рейсов.
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