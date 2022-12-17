УЗ попередила про затримку понад 20 потягів: список рейсів

"Укрзалізниця" продовжує долати наслідки масштабного обстрілу ворогом енергетичної інфраструктури: рух поїздів поступово стабілізується. Однак із затримками рухаються 24 рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Станом на 21:00 прямують із затримками понад годину 6 рейсів, 18 рейсів затримуються в межах години. За графіком курсує 44 поїзди", - йдеться в повідомленні.
Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:
"Також готові до приймання рейсів, які прибудуть до головного вокзалу Києва під час комендантської години. Зустрінемо, напоїмо гарячим чаєм та забезпечимо трансфер столицею. Транзитним пасажирам підберемо найзручнішу пересадку", - додали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила енергопостачання на всіх головних ділянках залізниці. Однак із затримками рухаються понад 40 рейсів.
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