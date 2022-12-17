УЗ обновила графики движения поездов: задерживаются более 40 рейсов
"Укрзализныця" возобновила энергоснабжение на всех главных участках железной дороги. Однако с задержками двигаются более 40 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
Как сообщили в компании, на утро субботы 24 рейса двигаются с задержками более часа, еще 18 - задерживаются в пределах часа. При этом 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни одни рейс дальнего сообщения не отменен.
Так, наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
- №37/38 Запорожье - Киев (+6 ч 21 мин);
- №91/92 Харьков - Одесса (+6 часов);
- №191/192 Краматорск - Одесса (+6 ч);
- №3/4 Запорожье - Ужгород (+5 ч 37 мин);
- №31/32 Запорожье - Перемышль (+4 часа);
- №131/132 Днепр - Львов (+3 ч 43 мин);
- №37/38 Киев - Запорожье (+3 ч 10 мин);
- №715/716 Перемышль - Киев (+3 ч 08 мин);
- №1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);
- №65/66 Умань - Харьков (+2 ч 26 мин);
- №119/120 Запорожье - Львов (+2 ч 20 мин);
- №275/276 Киев - Запорожье (1 ч 40 мин);
- №45/46 Харьков - Ужгород (+1 ч 36 мин);
- №32519/32520 Вена - Киев (+1 ч 32 мин);
- №85/86 Запорожье - Львов (+1 ч 24 мин);
- №749/750 Ужгород - Киев (+1 ч 21 мин);
- №23/24 Киев - Хелм (+1 ч 10 мин);
- №93/94 Харьков - Хелм (+1 ч 09 мин);
- №87/88 Запорожье - Ковель (+1 ч 09 мин);
- №3/4 Ужгород - Запорожье (+1 ч 06 мин);
- №5/6 Рахов - Запорожье (+1 ч 03 мин);
- №41/42 Днепр - Трускавец (55 мин);
- №53/54 Одесса - Днепр (+53 мин);
- №129/130 Кременчуг - Ворохта (+45 мин);
- №149/150 Полтава - Черновцы (+45 мин);
- №21/22 Харьков - Трускавец (+42 мин);
- №119/120 Львов - Запорожье (+33 мин);
- №31/32 Перемышль - Запорожье (+33 мин);
Также в УЗ отметили, что из-за отставания поездов от графика на маршрутах №712 Киев - Краматорск и №732 Киев - Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами.
Напомним, вчера из-за массированной ракетной атаки России были повреждены объекты энергетики, вследствие чего в четырех областях Украины обесточило несколько участков железной дороги.
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