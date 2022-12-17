УЗ предупредила о задержке более 20 поездов: список рейсов
"Укрзализныця" продолжает преодолевать последствия масштабных обстрелов врагом энергетической инфраструктуры: движение поездов постепенно стабилизируется. Однако с задержками двигаются 24 рейса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"По состоянию на 21:00 следуют с задержками свыше часа 6 рейсов, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. По графику курсирует 44 поезда", - говорится в сообщении.
Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
- №3/4 Запорожье - Ужгород (+5 ч 11 мин);
- №31/32 Запорожье - Перемышль (+4 ч 20 ха);
- №711/712 Краматорск - Киев (+3 ч 29 мин);
- №731/732 Днепр - Киев (+2 ч 35 мин);
- №705/706 Перемышль - Киев (+1 ч 05 мин);
- №5/6 Запорожье - Рахов (+57 мин);
- №749/750 Киев - Ужгород (+55 мин);
- №32519/32520 Киев - Вена (+55 мин);
- №120/119 Львов - Запорожье (+48 мин);
- №119/120 Запорожье - Львов (+31 мин);
- №91/92 Одесса - Харьков (+30 мин);
- №191/192 Одесса - Краматорск (+30 ч);
"Также готовы к приему рейсов, которые прибудут к главному вокзалу Киева во время комендантского часа. Встретим, напоим горячим чаем и обеспечим трансфер по столице. Транзитным пассажирам подберем удобную пересадку", - добавили в "Укрзализныце".
Напомним, "Укрзализныця" возобновила энергоснабжение на всех главных участках железной дороги. Однако с задержками двигаются более 40 рейсов.
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