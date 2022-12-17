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УЗ попередила про затримку понад 20 потягів: список рейсів

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Україна, Субота 17 грудня 2022 22:03
УЗ попередила про затримку понад 20 потягів: список рейсів Фото: УЗ попередила про затримку понад 20 потягів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" продовжує долати наслідки масштабного обстрілу ворогом енергетичної інфраструктури: рух поїздів поступово стабілізується. Однак із затримками рухаються 24 рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Станом на 21:00 прямують із затримками понад годину 6 рейсів, 18 рейсів затримуються в межах години. За графіком курсує 44 поїзди", - йдеться в повідомленні.

Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:

  • №3/4 Запоріжжя - Ужгород (+5 год 11 хв);
  • №31/32 Запоріжжя - Перемишль (+4 год 20 ха);
  • №711/712 Краматорськ - Київ (+3 год 29 хв);
  • №731/732 Дніпро - Київ (+2 год 35 хв);
  • №705/706 Перемишль - Київ (+1 год 05 хв);
  • №5/6 Запоріжжя - Рахів (+57 хв);
  • №749/750 Київ - Ужгород (+55 хв);
  • №32519/32520 Київ - Відень (+55 хв);
  • №120/119 Львів - Запоріжжя (+48 хв);
  • №119/120 Запоріжжя - Львів (+31 хв);
  • №91/92 Одеса - Харків (+30 хв);
  • №191/192 Одеса - Краматорськ (+30 год);

"Також готові до приймання рейсів, які прибудуть до головного вокзалу Києва під час комендантської години. Зустрінемо, напоїмо гарячим чаєм та забезпечимо трансфер столицею. Транзитним пасажирам підберемо найзручнішу пересадку", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила енергопостачання на всіх головних ділянках залізниці. Однак із затримками рухаються понад 40 рейсів.

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