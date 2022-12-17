УЗ попередила про затримку понад 20 потягів: список рейсів

"Укрзалізниця" продовжує долати наслідки масштабного обстрілу ворогом енергетичної інфраструктури: рух поїздів поступово стабілізується. Однак із затримками рухаються 24 рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Станом на 21:00 прямують із затримками понад годину 6 рейсів, 18 рейсів затримуються в межах години. За графіком курсує 44 поїзди", - йдеться в повідомленні. Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів: №3/4 Запоріжжя - Ужгород (+5 год 11 хв);

№31/32 Запоріжжя - Перемишль (+4 год 20 ха);

№711/712 Краматорськ - Київ (+3 год 29 хв);

№731/732 Дніпро - Київ (+2 год 35 хв);

№705/706 Перемишль - Київ (+1 год 05 хв);

№5/6 Запоріжжя - Рахів (+57 хв);

№749/750 Київ - Ужгород (+55 хв);

№32519/32520 Київ - Відень (+55 хв);

№120/119 Львів - Запоріжжя (+48 хв);

№119/120 Запоріжжя - Львів (+31 хв);

№91/92 Одеса - Харків (+30 хв);

№191/192 Одеса - Краматорськ (+30 год); "Також готові до приймання рейсів, які прибудуть до головного вокзалу Києва під час комендантської години. Зустрінемо, напоїмо гарячим чаєм та забезпечимо трансфер столицею. Транзитним пасажирам підберемо найзручнішу пересадку", - додали в "Укрзалізниці".