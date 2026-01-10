RU

Общество Образование Деньги Изменения

УЗ предупредила о задержках ряда рейсов из-за отсутствия напряжения: список маршрутов

Иллюстративное фото: УЗ предупредила о задержках ряда рейсов из-за отсутствия напряжения (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На нескольких железнодорожных маршрутах возникли перебои с электроснабжением контактной сети, из-за чего региональные и пригородные поезда курсируют с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В частности, региональный поезд №856 Житомир - Конотоп был вынужденно остановлен на участке "Заворичи - Бобровица" и уже продолжил движение с задержкой 35 минут.

Поезд №892/891 "Фастов - Славутич" после остановки сейчас следует с опозданием на 46 минут. Также с задержками отправились поезда:

  • №6917 Нежин - Киев (+48 минут),
  • №6454 Нежин - Конотоп (+37 минут).

Поезд №6908 "Киев-Пассажирский - Нежин" следует от станции Володькова Девица с опозданием 40 минут, а поезд №6910 "Киев - Нежин" курсирует от станции Заворичи с задержкой 42 минуты.

В "Укрзализныце" отмечают, что специалисты работают над восстановлением стабильного электроснабжения и просят пассажиров учитывать возможные изменения в графиках движения.

Также с задержкой 1 час 7 минут следует от станции "Спартак" поезд №6607 "Киев-Пассажирский - Коростень". А также поезд №6616 "Тетерев - Киев" отправился с начальной на 1 час 7 минут позже графика из-за отсутствия напряжения.

 

На днях мы писали, что Украину накрыла существенная непогода, поэтому ряд поездов "Укрзализныци" отправлялся из начального пункта с отклонениями от графика.

Напомним, 8 января "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда отправлением с 22 января 2026 года - после рекордно быстрого обновления всех графиков.

