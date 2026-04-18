УЗ по-новому будет считать стоимость билетов в люксовых вагонах

Продажа билетов по новым коэффициентам начнется с 25 апреля. Изменения будут касаться только вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.

Стоимость билетов будет формироваться с учетом нескольких факторов.

Будут учитывать сезонность : в периоды низкого спроса цены будут снижаться, а в пиковые - расти. Всего предусмотрено 16 сезонных зон.

Также на цену будет влиять день недели . Самые дешевые билеты ожидаются во вторник и среду, тогда как пятница и воскресенье останутся самыми дорогими днями для путешествий.

Еще один фактор - заблаговременность покупки . Пассажиров будут стимулировать покупать билеты заранее, ведь это позволит сэкономить.

В то же время цена будет зависеть и от наполняемости поезда: чем меньше свободных мест, тем выше будет стоимость.

Последний механизм, связанный с заполненностью поездов, заработает позже после доработки ИТ-систем.

В Укрзализныце отмечают, что динамическое ценообразование является распространенной практикой в мире, в частности в авиаперевозках и сервисах такси. Нововведения коснутся менее 10% пассажиров, которые пользуются премиум-классом, тогда как для других категорий цены не изменятся.

Кроме того, примерно на 20% вырастут тарифы на проезд в вагонах СВ международных поездов. Новые цены будут действовать для поездок с датой отправления, начиная с 18 апреля 2026 года.

В то же время стоимость билетов в вагонах купе, а также в 1 и 2 классах "Интерсити" на международных маршрутах останется без изменений.