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УЗ планує відновити сполучення з територіями, прилеглими до Криму

Автор: Артур Родивилов

"Укрзалізниця" працює над відновленням залізничного сполучення з територіями, які межують з окупованих Росією Кримом. Всі обмеження щодо перевезень є негативним фактором для економіки України.

Про це повідомив глава правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку Жмака, відновлення пасажирського сполучення з не підконтрольними Україні територіями і Росією з гуманітарної точки зору необхідно.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити повідомлення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, у сам Крим ми заїхати не можемо", – констатував Жмак.

"Дуже багато українців мають родичів, які проживають і в Росії, і на окупованих територіях. Це поділ з гуманітарної точки зору дуже хворобливе", - зазначив він.

"Напрямок Київ - Москва було одним з найприбутковіших з сімома щоденними потягами. Зараз всі ці пасажири поїхали через Мінськ. На прикладі мінського аеропорту, який з провінційного з оборотом 1,5 млн пасажирів у рік зараз виріс до 5 млн виключно за рахунок трафіку між Україною і Росією", - підсумував глава "Укрзалізниці".

Всі обмеження щодо перевезень є негативним фактором для економіки України, вважає Жмак.

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З 2015 року припинено авіасполучення між Україною і Росією. Поїзди ходили між цими країнами до березня 2020 року, коли Україна закрила кордони з-за поширення коронавирусной інфекції.

Зазначимо, Російська Федерація сьогодні 30 червня запустила вантажні поїзди Керченського мосту в окупований Крим.

Нагадаємо, Росія запустила пасажирські поїзди з Керченського мосту в грудні 2019 року; українська сторона відправляла ноту протесту, запуск також засудило міжнародне співтовариство.

Україна наполягає, що міст був побудований незаконно, а поїзди фактично незаконно перетинають український державний кордон; прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує відповідну кримінальну справу.

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