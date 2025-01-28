УЗ повышает цены на билеты на некоторые поезда: в чем причина

Национальный перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - предупредил граждан об уменьшении скидок на некоторых маршрутах. Речь идет о ряде международных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что с 1 февраля уменьшают скидки:
"При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится", - уточнили в УЗ.
В компании рассказали, что ранее для популяризации собственных международных сообщений "Укрзализныця" согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран.
"Сейчас компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок", - добавили в пресс-службе акционерного общества.
Уточняется, что в прошлом году такие убытки достигли отметки 18 млрд гривен.
Отмечается, что в направлении Польши стоимость билетов вследствие уменьшения скидки возрастет:
Отмечается, что после уменьшения скидки возрастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:
"До 31 января 2025 года включительно оформление билетов в приложении и на официальном сайте "Укрзализныци" на указанные рейсы в феврале будет происходить по текущим ценам", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную услугу для пассажиров.
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